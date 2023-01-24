ЗАМАНА - Дагестанский охотник случайно выстрелил в друга, перепутав его с шакалом

Дагестанский охотник случайно выстрелил в друга, перепутав его с шакалом

Автор
24 января, 2023. Вторник 15:11
|||
Дагестанский охотник случайно выстрелил в друга, перепутав его с шакалом

На охоте в Кайтагском районе мужчина спутал своего приятеля с шакалом и выстрелил в него: друг жив, но получил тяжелое ранение, информирует пресс-служба МВД по региону.

Дагестанский охотник случайно выстрелил в друга, перепутав его с шакалом

Как сообщает ведомство, во время ночной охоты на окраине поселка Родниковый Кайтагского района 59-летний мужчина из села Маджалис по неосторожности сделал выстрел из ружья «MP-161» в своего 60-летнего приятеля. Потерпевший с ранением глаза попал в районную больницу.

По сведениям следствия, накануне друзья решили вместе испытать прицел ночного видения на охоте. Ранив шакала, охотник попросил потерпевшего отъехать на машине в место предполагаемого выхода животного, а сам продолжил преследование. Из-за рельефа местности охотник не заметил автомобиль, а движущийся силуэт принял за шакала и выстрелил. Пуля попала в его друга, который вышел из машины и оказался на линии огня.

«По факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности собран материал. Подозреваемый в содеянном признался. Идет следствие», – сообщает МВД.

Прочитано 36 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top