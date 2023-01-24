Арестованы еще двое сотрудников полиции по делу о смерти мужчины в райотделе Махачкалы

По факту смерти мужчины в райотделе Махачкалы в отношении ещё двоих полицейских избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Советский районный суд Махачкалы удовлетворил поддержанный прокуратурой региона запрос следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих оперуполномоченных отдела полиции по Советскому району УМВД России по Махачкале», — заявляет пресс-служба прокуратуры республики.



Ведомство уточняет, что данные сотрудники являются подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по 286 УК России (превышение должностных полномочий), по факту смерти гражданина в ночь с 20 на 21 января в отделе полиции Советского района УМВД России по Махачкале.