ЗАМАНА - В Дагестане скончался мужчина, доставленный в отдел полиции

В Дагестане скончался мужчина, доставленный в отдел полиции

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22 января, 2023. Воскресенье 02:34
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В Дагестане скончался мужчина, доставленный в отдел полиции

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти доставленного мужчины в отдел полиции Махачкалы, информирует пресс-служба СК республики. 

В Дагестане скончался мужчина, доставленный в отдел полиции

По сведениям МВД Дагестана, накануне вечером в Махачкале по улице Омарова между двумя мужчинами завязалась ссора, в результате которой 40-летний гражданин несколько раз выстрелил в оппонента. Пострадавший был доставлен в отдел полиции.
 
Полицейские определили, что стрелявшему помог скрыться 35-летний мужчина, которого далее доставили в ОВД.  В отделении МВД доставленному стало плохо, в больнице уже была подтверждена смерть.
 
«Установлено, что погибшему нанесли телесные травмы, которые могли стать причиной смерти», — сообщает пресс-служба. Следователи осуществляют комплекс действий, направленный на выявление всех обстоятельств инцидента. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего).

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