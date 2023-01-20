ЗАМАНА - В Хасавюртовском районе обрушилась часть автомобильного моста

В Хасавюртовском районе обрушилась часть автомобильного моста

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20 января, 2023. Пятница 02:04
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В Хасавюртовском районе обрушилась часть автомобильного моста

На подъездной автодороге к селу Новосаситли в Хасавюртовском районе обрушился пролёт мостового сооружения, информирует пресс-служба МЧС по региону. 

В Хасавюртовском районе обрушилась часть автомобильного моста

Обрушение части автомоста случилось 19 января около 18:00 часов. Как заявляет пресс-служба МЧС, пострадавших нет.  Уточняют, что по поручению главы Минтранспорта региона на место прибыла комиссия для определения причины обрушения. 

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