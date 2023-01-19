ЗАМАНА - Махачкалинка погасила долг в 450 000 рублей после ареста имущества

Махачкалинка погасила долг в 450 000 рублей после ареста имущества

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19 января, 2023. Четверг 14:22
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Махачкалинка погасила долг в 450 000 рублей после ареста имущества

Перспектива остаться без дорогостоящей собственности вынудила махачкалинку в срочном порядке погасить накопившуюся задолженность, информирует пресс-служба УФССП по региону.

Махачкалинка погасила долг в 450 000 рублей после ареста имущества

Как сообщает ведомство, суд обязал женщину по делу о мошенничестве выплатить в пользу потерпевшей 450 000 рублей, ее уведомили о возбуждении исполнительного производства. Но в установленный срок задолженность жительницей Махачкалы не была ликвидирована.

Далее судебный пристав вынес постановление об аресте денежных средств и запрет на совершение регистрационных действий. Однако женщина и на это не отреагировала должным образом. После этого пристав наложил арест на недвижимое имущество махачкалинки, которое по истечении срока передано на торги. «Данная мера вынудила женщину в срочном порядке погасить накопившуюся задолженность. Также она выплатила 10 500 рублей исполнительского сбора», – сообщает Управление ФССП.

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