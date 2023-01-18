Прокуратура начала проверку по факту инцидента в школе села Муги

По предварительным сведениям, во вторник, 16 января, в школе села Муги ученица 9 класса ударила ножом одноклассницу, после чего та была госпитализирована. «В ходе надзорных мероприятий будет оценено соблюдение уполномоченными лицами требований законодательства о безопасности в школах, а также о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – заявляет прокуратура. Возбуждено уголовное дело.