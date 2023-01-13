Бастрыкин поручил доложить об аварии с автобусом под Волгоградом, ехавшим в Махачкалу

Следственные органы СК России по Волгоградской области ходатайствуют о передаче следователям ведомства материалов об аварии, в результате которой получили травмы 9 человек, в том числе малолетний ребенок, информирует пресс-служба СК России.

По предварительной информации, в ночь с 11 на 12 января на автотрассе в Михайловском районе Волгоградской области водитель грузовой машины врезался в припаркованную на обочине фуру, из-за чего грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом, который ехал из Москвы в Махачкалу.

В результате инцидента пострадали 9 человек, среди которых 4-летний малыш. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

«Председатель СК России дал поручение главе СУ СКР по Волгоградской области Семенову В.И. представить доклад по ситуации», – сообщает ведомство.