ЗАМАНА - Бастрыкин поручил доложить об аварии с автобусом под Волгоградом, ехавшим в Махачкалу

Бастрыкин поручил доложить об аварии с автобусом под Волгоградом, ехавшим в Махачкалу

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13 января, 2023. Пятница 11:26
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Бастрыкин поручил доложить об аварии с автобусом под Волгоградом, ехавшим в Махачкалу

Следственные органы СК России по Волгоградской области ходатайствуют о передаче следователям ведомства материалов об аварии, в результате которой получили травмы 9 человек, в том числе малолетний ребенок, информирует пресс-служба СК России.

Бастрыкин поручил доложить об аварии с автобусом под Волгоградом, ехавшим в Махачкалу

По предварительной информации, в ночь с 11 на 12 января на автотрассе в Михайловском районе Волгоградской области водитель грузовой машины врезался в припаркованную на обочине фуру, из-за чего грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом, который ехал из Москвы в Махачкалу.

В результате инцидента пострадали 9 человек, среди которых 4-летний малыш. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

«Председатель СК России дал поручение главе СУ СКР по Волгоградской области Семенову В.И. представить доклад по ситуации», – сообщает ведомство.

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