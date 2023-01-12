Как показывает следствие, обвиняемый летом минувшего года, после проведения аукциона на право заключения контрактов аренды земельных участков в Кайтагском районе, зная о том, что имеется лишь один участник аукциона, признал его недействительным.
«В результате действий гражданина, которые выражались в создании препятствий в осуществлении предпринимательской и другой незапрещенной законом деятельности, были заметно нарушены законные интересы единственного участника аукциона», – заявляет ведомство.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.