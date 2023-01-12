Заместитель руководителя села в Дагестане предстанет перед судом за превышение должностных полномочий

Заместитель руководителя администрации МО «Сельсовет “Джибахнинский”» Кайтагского района появится в суде по обвинению в превышении должностных полномочий, информирует пресс-служба СК республики.

Как показывает следствие, обвиняемый летом минувшего года, после проведения аукциона на право заключения контрактов аренды земельных участков в Кайтагском районе, зная о том, что имеется лишь один участник аукциона, признал его недействительным.

«В результате действий гражданина, которые выражались в создании препятствий в осуществлении предпринимательской и другой незапрещенной законом деятельности, были заметно нарушены законные интересы единственного участника аукциона», – заявляет ведомство.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.