ЗАМАНА - Движение автомобилей по федеральной трассе в Карабудахкентском районе восстановлено по одной полосе

Движение автомобилей по федеральной трассе в Карабудахкентском районе восстановлено по одной полосе

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12 января, 2023. Четверг 09:34
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Движение автомобилей по федеральной трассе в Карабудахкентском районе восстановлено по одной полосе

Автомобильное движение на участке 832-го километра ФАД «Кавказ», ранее приостановленное по причине аварии, восстановлено частично, но по одной полосе, информирует пресс-служба МВД по региону.

Движение автомобилей по федеральной трассе в Карабудахкентском районе восстановлено по одной полосе

Стоит напомнить, что из-за сильного ветра на трассе перевернулась фура. Движение было остановлено полностью. Объезд проходил через автодорогу «Манас – Зеленоморск – Аэропорт». «Работы по восстановлению движения в полном объеме продолжатся этим утром. Просим водителей при движении на этом участке быть максимально бдительными и внимательными», – сообщает МВД.

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