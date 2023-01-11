ЗАМАНА - Школьник погиб в пригороде Махачкалы во время дрифта автомобиля по заснеженной дороге

Школьник погиб в пригороде Махачкалы во время дрифта автомобиля по заснеженной дороге

Автор
11 января, 2023. Среда 10:45
|||
Школьник погиб в пригороде Махачкалы во время дрифта автомобиля по заснеженной дороге

В посёлке Шамхал произошла авария, в которой скончался 16-летний юноша, информирует пресс-служба МВД по республике.

Школьник погиб в пригороде Махачкалы во время дрифта автомобиля по заснеженной дороге

«19-летний парень, управляя “ВАЗ-21099”, не смог справиться с управлением и совершил наезд на газовую трубу. 
В результате инцидента 16-летний пассажир от полученных травм погиб», – заявляет ведомство. Предполагается, что совершая манёвр на дрифтующем автомобиле, водитель не справился с управлением и врезался в трубу.

Прочитано 12 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top