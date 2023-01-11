ЗАМАНА - Около 60 000 дагестанцев остались без света из-за сильного снега и ветра

Около 60 000 дагестанцев остались без света из-за сильного снега и ветра

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11 января, 2023. Среда 09:51
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Около 60 000 дагестанцев остались без света из-за сильного снега и ветра

В Дагестане из-за плохой погоды без света пребывают 60 000 человек в более 40 населенных пунктах.

Около 60 000 дагестанцев остались без света из-за сильного снега и ветра

Ремонтно-восстановительные бригады, которые оснащены всеми необходимыми материалами и оборудованием, незамедлительно выехали на места повреждений. Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения пребывает на особом контроле Минэнерго республики.

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