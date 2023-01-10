ЗАМАНА - В Дагестане в новогодние каникулы полиция выявила 100 пьяных водителей

В Дагестане в новогодние каникулы полиция выявила 100 пьяных водителей

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10 января, 2023. Вторник 13:35
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В Дагестане в новогодние каникулы полиция выявила 100 пьяных водителей

В период новогодних выходных сотрудники Госавтоинспекции МВД по Дагестану за вождение в нетрезвом состоянии привлекли к ответственности 100 человек, информирует пресс-служба отделения пропаганды БДД УГИБДД МВД по РД.

В Дагестане в новогодние каникулы полиция выявила 100 пьяных водителей

«В повторном вождении в пьяном виде зарегистрировано 16 водителей – они будут привлечены к уголовной ответственности по статье 264.1 УК России, которая предусматривает до 3 лет лишения свободы», – заявляет ведомство. Стоит напомнить, что за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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