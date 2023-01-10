ЗАМАНА - Полиция Дагестана установила личность подозреваемого, виновного в совершении 70 фактов мошенничества

Полиция Дагестана установила личность подозреваемого, виновного в совершении 70 фактов мошенничества

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10 января, 2023. Вторник 10:50
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Полиция Дагестана установила личность подозреваемого, виновного в совершении 70 фактов мошенничества

Специалисты УУР МВД Дагестана выявили подозреваемого в совершении 70 фактов мошенничества, осуществленных 23-летним жителем Екатеринбурга. Об этом информирует telegram-канал ведомства.

Полиция Дагестана установила личность подозреваемого, виновного в совершении 70 фактов мошенничества

Сотрудники полиции установили, что на протяжении последних 2 лет гражданин публиковал на портале продаж «липовые» объявления о сдаче квартир в Махачкале.

Притворяясь риелтором, он вводил в заблуждение потенциальных клиентов, присваивая их деньги, после чего переставал отвечать на звонки.

По имеющимся сведениям, от рук подозреваемого в мошенничестве пострадало более 70 человек.

Сумма причиненного ущерба выясняется.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК России (мошенничество).

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