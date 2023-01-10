Сотрудники полиции установили, что на протяжении последних 2 лет гражданин публиковал на портале продаж «липовые» объявления о сдаче квартир в Махачкале.
Притворяясь риелтором, он вводил в заблуждение потенциальных клиентов, присваивая их деньги, после чего переставал отвечать на звонки.
По имеющимся сведениям, от рук подозреваемого в мошенничестве пострадало более 70 человек.
Сумма причиненного ущерба выясняется.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК России (мошенничество).