ЗАМАНА - Гости республики попали в снежный плен в Казбековском районе

Гости республики попали в снежный плен в Казбековском районе

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09 января, 2023. Понедельник 09:44
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Гости республики попали в снежный плен в Казбековском районе

Туристы попали в снежный плен в Казбековском районе Дагестана. Об этом информирует "МирМол".

Гости республики попали в снежный плен в Казбековском районе

Руководитель животноводческого хозяйства «Родник» Казбековского района Хабиб Шуайпов оказал помощь гостям из Новосибирска и Пятигорска, которых застала врасплох снежная пурга. Он прибыл на помощь к туристам сразу же, когда узнал про их ситуацию, предоставив им ночлег. Шуайпов развивает в своем хозяйстве агротуризм, поэтому с местами для сна у него проблем не возникло.

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