Гости республики попали в снежный плен в Казбековском районе

Руководитель животноводческого хозяйства «Родник» Казбековского района Хабиб Шуайпов оказал помощь гостям из Новосибирска и Пятигорска, которых застала врасплох снежная пурга. Он прибыл на помощь к туристам сразу же, когда узнал про их ситуацию, предоставив им ночлег. Шуайпов развивает в своем хозяйстве агротуризм, поэтому с местами для сна у него проблем не возникло.