В Кизилюрте подросток случайно застрелил сверстника из ружья отца

Подросток из Кизилюрта по неосторожности убил приятеля отцовским охотничьим ружьем. Прокуратура региона начала проверку, информирует пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным сведениям, 26 декабря 14-летний подросток, пребывая в своей квартире, достал из сейфа принадлежащий его отцу охотничий карабин и случайно сделал выстрел в 15-летнего приятеля. От полученного ранения тот погиб на месте.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

В ходе надзорных мероприятий будет оценено соблюдению требований законодательства об оружии и о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уточняет прокуратура.