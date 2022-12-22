ЗАМАНА - ДТП в Ногайском районе унесло жизни четырёх дагестанцев

ДТП в Ногайском районе унесло жизни четырёх дагестанцев

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22 декабря, 2022. Четверг 08:11
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ДТП в Ногайском районе унесло жизни четырёх дагестанцев ДТП в Ногайском районе унесло жизни четырёх дагестанцев

Смертельная авария случилась в среду, 21 декабря, в Ногайском районе, информирует пресс-служба МВД по республике. 

ДТП в Ногайском районе унесло жизни четырёх дагестанцев

По предварительным данным, на 55 км ФАД «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды» 49-летний мужчина за рулем «LADA Vesta» выехал на полосу встречного движения и врезался в «LADA Priora», которым управлял 57-летний гражданин.  В результате происшествия водители обоих автомобилей и двое пассажиров «LADA Priora» 49 и 68 лет погибли от полученных тяжких телесных травм. Сведения предварительные, на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства инцидента выясняются, заявляет ведомство.

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