Дагестанец ответит в суде за смерть односельчанина

В Дагестане в суде ответит 22-летний парень из села Мехельта Гумбетовского района по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека, информирует пресс-служба СК по республике.

Как демонстрирует следствие, 11 сентября нынешнего года, пребывая у дома № 6 по улице Имама Шамиля в селе Мехельта, обвиняемый в процессе скандала нанес один удар кухонным ножом в область правого бедра потерпевшему. Обвиняемый был арестован на месте инцидента, а потерпевший от полученного повреждения умер в больнице, уточняет ведомство.