Дагестанская полиция обнаружила автомобиль «Lexus 570», пребывающий в федеральном розыске

Специалисты Госавтоинспекции МВД по Дагестану обнаружили пребывающий в федеральном розыске автомобиль иностранного производства.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия махачкалинская полиция по улице Г. Титова нашла находящийся в розыске автомобиль «Lexus 570». В процессе проверки документов обнаружилось, что машина пребывает в федеральном розыске по ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество».

Инициатор розыска – ГИБДД МВД по Ставропольскому краю. Водитель автомобиля, 34-летний житель Махачкалы, доставлен в территориальный отдел полиции для уточнения обстоятельств. Автомобиль помещен на специализированную стоянку для осуществления последующих мероприятий.