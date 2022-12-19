ЗАМАНА - Дагестанская полиция обнаружила автомобиль «Lexus 570», пребывающий в федеральном розыске

Дагестанская полиция обнаружила автомобиль «Lexus 570», пребывающий в федеральном розыске

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19 декабря, 2022. Понедельник 02:47
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Дагестанская полиция обнаружила автомобиль «Lexus 570», пребывающий в федеральном розыске

Специалисты Госавтоинспекции МВД по Дагестану обнаружили пребывающий в федеральном розыске автомобиль иностранного производства.

Дагестанская полиция обнаружила автомобиль «Lexus 570», пребывающий в федеральном розыске

В рамках оперативно-профилактического мероприятия махачкалинская полиция по улице Г. Титова нашла находящийся в розыске автомобиль «Lexus 570». В процессе проверки документов обнаружилось, что машина пребывает в федеральном розыске по ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество».

Инициатор розыска – ГИБДД МВД по Ставропольскому краю. Водитель автомобиля, 34-летний житель Махачкалы, доставлен в территориальный отдел полиции для уточнения обстоятельств. Автомобиль помещен на специализированную стоянку для осуществления последующих мероприятий.

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