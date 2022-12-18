ЗАМАНА - 18-летний хоккеист дагестанского происхождения Абакар Казбеков скончался в Канаде

18-летний хоккеист дагестанского происхождения Абакар Казбеков скончался в Канаде

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18 декабря, 2022. Воскресенье 04:10
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18-летний хоккеист дагестанского происхождения Абакар Казбеков скончался в Канаде

В Канаде ушел из жизни 18-летний хоккеист дагестанского происхождения Абакар Казбеков. О смерти юноши проинформировал хоккейный клуб «Лондон Найтс», за который он играл за океаном. По итогам минувшего года Казбекова назвали ценным игроком команды. 

18-летний хоккеист дагестанского происхождения Абакар Казбеков скончался в Канаде

В Северную Америку дагестанец перебрался из подольского «Витязя», воспитанником которого является. О причинах внезапной смерти спортсмена пока не уточняется.  Отцом Абакара Казбекова является Заур Казбеков, уроженец Бабаюртовского района, призер Кубка мира и Чемпионата России по вольной борьбе.

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