ЗАМАНА - Парень пострадал при опрокидывании микроавтобуса с призывниками в Бабаюртовском районе

Парень пострадал при опрокидывании микроавтобуса с призывниками в Бабаюртовском районе

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14 декабря, 2022. Среда 15:37
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Парень пострадал при опрокидывании микроавтобуса с призывниками в Бабаюртовском районе

Как заявляет «АиФ Дагестан», микроавтобус с призывниками перевернулся 14 декабря около 10 утра в Бабаюртовском районе.

Парень пострадал при опрокидывании микроавтобуса с призывниками в Бабаюртовском районе

По сведениям сайта, жертв нет.

«Лишь один парень через несколько часов после аварии обратился к врачам с травмой кисти руки», – заявляет источник.

Официальных сведений от правоохранительных структур на данный момент не направлялось.

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