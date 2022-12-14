Парень пострадал при опрокидывании микроавтобуса с призывниками в Бабаюртовском районе

Как заявляет «АиФ Дагестан», микроавтобус с призывниками перевернулся 14 декабря около 10 утра в Бабаюртовском районе.

По сведениям сайта, жертв нет.

«Лишь один парень через несколько часов после аварии обратился к врачам с травмой кисти руки», – заявляет источник.

Официальных сведений от правоохранительных структур на данный момент не направлялось.