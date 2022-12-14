Инцидент случился в одном из магазинов по улице Гагарина в Дербенте. Как сообщают, произошла утечка бытового газа. Одна из посетительниц магазина, войдя в уборную, включила электричество, что привело к хлопку. «Женщина доставлена в больницу. Полицейские изучают обстоятельства происшествия», — заявляет МВД.
В Дербенте произошел хлопок газа, пострадала 43-летняя женщина
- Автор Дарья
- 14 декабря, 2022. Среда 14:46
Накануне в Дербенте в результате хлопка газовоздушной смеси получила травмы 43-летняя женщина, информирует пресс-служба МВД по республике.
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