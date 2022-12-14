В Дербенте произошел хлопок газа, пострадала 43-летняя женщина

Инцидент случился в одном из магазинов по улице Гагарина в Дербенте. Как сообщают, произошла утечка бытового газа. Одна из посетительниц магазина, войдя в уборную, включила электричество, что привело к хлопку. «Женщина доставлена в больницу. Полицейские изучают обстоятельства происшествия», — заявляет МВД.