ЗАМАНА - В Дербенте произошел хлопок газа, пострадала 43-летняя женщина

В Дербенте произошел хлопок газа, пострадала 43-летняя женщина

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14 декабря, 2022. Среда 14:46
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В Дербенте произошел хлопок газа, пострадала 43-летняя женщина В Дербенте произошел хлопок газа, пострадала 43-летняя женщина

Накануне в Дербенте в результате хлопка газовоздушной смеси получила травмы 43-летняя женщина, информирует пресс-служба МВД по республике.

В Дербенте произошел хлопок газа, пострадала 43-летняя женщина

Инцидент случился в одном из магазинов по улице Гагарина в Дербенте. Как сообщают, произошла утечка бытового газа. Одна из посетительниц магазина, войдя в уборную, включила электричество, что привело к хлопку. «Женщина доставлена в больницу. Полицейские изучают обстоятельства происшествия», — заявляет МВД.

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