ЗАМАНА - В Дагестане 16-летний парень без прав совершил ДТП

В Дагестане 16-летний парень без прав совершил ДТП

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13 декабря, 2022. Вторник 14:23
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В Дагестане 16-летний парень без прав совершил ДТП

Накануне в Каякентском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадали 4 человека, информирует пресс-служба республиканского МВД. 

В Дагестане 16-летний парень без прав совершил ДТП

Авария случилась на 892 км автомобильной дороги «Кавказ»: 16-летний парень, не имеющий права управления транспортным средством в силу возраста, находясь за рулем «ВАЗ-217050», из-за несоблюдения дистанции до движущейся впереди машины допустил столкновение с «LADA Kalina».

«В результате ДТП водители обоих авто, а также их пассажиры, 16-летний юноша из Каякентского района и 61-летняя жительница Дахадаевского района, с различными травмами были госпитализированы», – заявляет МВД по Дагестану.

По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения.

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