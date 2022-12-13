В Дагестане 16-летний парень без прав совершил ДТП

Накануне в Каякентском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадали 4 человека, информирует пресс-служба республиканского МВД.

Авария случилась на 892 км автомобильной дороги «Кавказ»: 16-летний парень, не имеющий права управления транспортным средством в силу возраста, находясь за рулем «ВАЗ-217050», из-за несоблюдения дистанции до движущейся впереди машины допустил столкновение с «LADA Kalina».

«В результате ДТП водители обоих авто, а также их пассажиры, 16-летний юноша из Каякентского района и 61-летняя жительница Дахадаевского района, с различными травмами были госпитализированы», – заявляет МВД по Дагестану.

По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения.