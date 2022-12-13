Уволен физкультурник, применивший физическую силу к учащимся в школе №2 в селе Ахты

«В результате служебной проверки учителю физкультуры Талханову М. А. вынесен выговор. На данный момент мужчина уволен по собственному желанию», – заявила пресс-служба Минобрнауки по региону. Ролик, на котором педагог бьет двух ребят, появился в интернете на прошлой неделе. Ранее СУ СКР по Дагестану информировало о доследственной проверке по этому инциденту.