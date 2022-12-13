«В результате служебной проверки учителю физкультуры Талханову М. А. вынесен выговор. На данный момент мужчина уволен по собственному желанию», – заявила пресс-служба Минобрнауки по региону. Ролик, на котором педагог бьет двух ребят, появился в интернете на прошлой неделе. Ранее СУ СКР по Дагестану информировало о доследственной проверке по этому инциденту.
Уволен физкультурник, применивший физическую силу к учащимся в школе №2 в селе Ахты
- Автор Дарья
- 13 декабря, 2022. Вторник 11:50
Уволен учитель физкультуры, который применил физическую силу к детям в школе №2 села Ахты.
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