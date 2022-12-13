ЗАМАНА - Следователи завели уголовное дело после смерти мальчика от угарного газа в Манаскенте

Следователи завели уголовное дело после смерти мальчика от угарного газа в Манаскенте

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13 декабря, 2022. Вторник 10:14
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Следователи завели уголовное дело после смерти мальчика от угарного газа в Манаскенте

Следственным управлением по факту смерти 8-летнего мальчика в селе Манаскент от отравления угарным газом возбуждено уголовное дело, информирует пресс-служба СК Дагестана.

Следователи завели уголовное дело после смерти мальчика от угарного газа в Манаскенте

Дело возбуждено по статье 109 УК России (причинение смерти по неосторожности). Предположительным источником отравления угарным газом стал размещенный в ванной комнате котел. Для выявления точной причины отравления осуществлен осмотр места трагедии, полиция допрашивает потерпевших и свидетелей. «Принимаются меры по определению виновного лица и привлечению его к уголовной ответственности», — сообщает Следственное управление СК  по Дагестану.

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