ЗАМАНА - В Карабудахкентском районе произошло ДТП, погибло 3 человека

В Карабудахкентском районе произошло ДТП, погибло 3 человека

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13 декабря, 2022. Вторник 08:48
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В Карабудахкентском районе произошло ДТП, погибло 3 человека

Вчера, 12 декабря, в Карабудахкентском районе случилась авария, информирует пресс-служба МВД по региону.

В Карабудахкентском районе произошло ДТП, погибло 3 человека

По полученной информации, 19-летний юноша, находясь за рулем «BA3-21144», который ехал в составе свадебного кортежа, двигавшегося из села Гурбуки в поселок Манас, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и врезался в «Mercedes-Benz GLS», за рулем которого сидел 39-летний житель Левашинского района.

В результате аварии водитель «ВАЗ-21144» и двое его пассажиров, жители поселка Манас 19 и 20 лет, от полученных травм погибли на месте трагедии.

По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения.

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