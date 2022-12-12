Проверка проходит по статье 109 УК России (причинение смерти по неосторожности). Ранее заявлялось, что накануне 8-летний мальчик, пребывая дома в селе Манаскент, отравился угарным газом и умер. «В данный момент выясняются все обстоятельства трагедии. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – сообщает ведомство.
Дагестанские следователи начали проверку после гибели ребенка угарным газом в Манаскенте
- Автор Дарья
- 12 декабря, 2022. Понедельник 15:20
Следователи начали проверку по факту гибели ребенка от отравления угарным газом в Карабудахкентском районе, информирует пресс-служба СК по республике.
Последнее от Дарья
- Ректора ДГУ переизбрали на пост председателя ДРО «Российского общества “Знание”»
- Вечер поэзии Фазу Алиевой состоялся в Национальном музее имени А. Тахо-Годи
- В Манаскенте 8-летний ребенок умер от отравления угарным газом
- Дагестан примет бизнес-делегацию из Киргизии
- Заключены первые контракты по экспорту дагестанских товаров в Азербайджан