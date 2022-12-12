ЗАМАНА - Дагестанские следователи начали проверку после гибели ребенка угарным газом в Манаскенте

Дагестанские следователи начали проверку после гибели ребенка угарным газом в Манаскенте

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12 декабря, 2022. Понедельник 15:20
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Дагестанские следователи начали проверку после гибели ребенка угарным газом в Манаскенте

Следователи начали проверку по факту гибели ребенка от отравления угарным газом в Карабудахкентском районе, информирует пресс-служба СК по республике.

Дагестанские следователи начали проверку после гибели ребенка угарным газом в Манаскенте

Проверка проходит по статье 109 УК России (причинение смерти по неосторожности). Ранее заявлялось, что накануне 8-летний мальчик, пребывая дома в селе Манаскент, отравился угарным газом и умер. «В данный момент выясняются все обстоятельства трагедии. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – сообщает ведомство.

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