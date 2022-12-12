В Манаскенте 8-летний ребенок умер от отравления угарным газом

Инцидент случился 11 декабря в селе Манаскент. У себя в доме, купаясь в ванне, от отравления угарным газом умер 8-летний ребенок, его 7-летний брат был госпитализирован. Предположительная причина трагедии - неисправность газовой колонки. На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств.