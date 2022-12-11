Как информирует пресс-служба УФСБ России по Дагестану, 9 декабря текущего года по заявлению местных жителей, поступившему в МВД по РД, в лесном массиве северо-западнее от села Ачи-Су Карабудахкентского района Дагестана найден труп неизвестного гражданина с признаками минно-взрывной травмы. Оперативно-следственная группа УФСБ России по Дагестану и следователи СУ СК нашли воронку, возле которой оказались фрагменты трупа с элементами предполагаемого СВУ. На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия по выявлению личности указанного человека и обстоятельств его пребывания в данном месте.
В Дагестане нашли труп мужчины с минно-взрывными травмами
- Автор Дарья
- 11 декабря, 2022. Воскресенье 03:42
Следователями Дагестана возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30 - ч.1 ст. 205 и ч.1 ст. 223.1 УК России.
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