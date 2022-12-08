Дагестанский суд признал бывших руководителей районного ОМВД и владельца автозаправки виновными в растрате

Суд объявил приговор в отношении экс-руководителя ОМВД России по Сергокалинскому району, главы отдела тыла ОМВД России по Сергокалинскому району и владельца автомобильной заправочной станции «Дешлагар» по обвинению в растрате, информирует пресс-служба СК республики.

Выявлено, что с октября 2016 по март 2019 года руководитель ОМВД России по Сергокалинскому району, пребывая в сговоре с главой отдела тыла и владельцем автозаправочной станции «Дешлагар», безвозмездно обратили в свою пользу вверенное имущество – дизельное топливо, предназначенное для заправки служебного автомобиля «Урал» на общую сумму более 900 000 рублей, хранившееся на АЗС. Незаконными действиями они причинили ущерб МВД России по региону на указанную сумму.

«Приговором суда экс-руководителю ОМВД России по Сергокалинскому району назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно, владельцу автозаправочной станции “Дешлагар” в виде 1 года и 6 месяцев условно, экс-главе тыла ОМВД России по Сергокалинскому району в виде штрафа», — заявляет пресс-служба.