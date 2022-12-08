ЗАМАНА - 13 подростков пострадало при распылении перцового баллончика в Касумкенте

13 подростков пострадало при распылении перцового баллончика в Касумкенте

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08 декабря, 2022. Четверг 11:50
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13 подростков пострадало при распылении перцового баллончика в Касумкенте

Накануне вечером в Сулейман-Стальскую центральную больницу прибыло 13 детей после распыления одним из учеников перцовой смеси в школе №1 села Касумкента, информирует Министерство здравоохранения региона.

13 подростков пострадало при распылении перцового баллончика в Касумкенте

По информации ведомства, состояние шестерых из них оценили как средней степени тяжести, семеро находились в удовлетворительном состоянии. «Медиками предприняты все требуемые детоксикационные мероприятия, семеро детей уже уехали домой. В стационаре пока пребывают шестеро ребят, состояние которое сейчас удовлетворительное, после контроля анализов они также вернутся домой», – сообщает Минздрав.

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