ЗАМАНА - В школьной столовой Махачкалы обнаружили испорченное сливочное масло

В школьной столовой Махачкалы обнаружили испорченное сливочное масло

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08 декабря, 2022. Четверг 01:10
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В школьной столовой Махачкалы обнаружили испорченное сливочное масло

Прокуратура начала проверку сведений об обнаружении покрытого плесенью сливочного масла в школе №40 Махачкалы, информирует надзорное ведомство.

В школьной столовой Махачкалы обнаружили испорченное сливочное масло

Испорченный продукт в столовой учебного заведения нашли сотрудники республиканского отделения Народного фронта.

«В процессе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными лицами требований законодательства об организации питания детей. По итогам поверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает ведомство.

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