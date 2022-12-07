Как заявляет ведомство, на основании судебного решения гражданин должен был выплачивать на содержание двоих несовершеннолетних детей сумму, равную прожиточному минимуму. Но данное решение он не исполнил.
В качестве принудительных мер исполнения мужчина был привлечен к административной ответственности – 50 часов обязательных работ. Но и такая мера не оказала должного влияния на гражданина.
«В связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес указ о возбуждении уголовного дела. Угроза настоящего срока заставила махачкалинца вспомнить о своих детях и выплатить всю сумму задолженности – это примерно 600 000 рублей», – сообщила Служба судебных приставов.