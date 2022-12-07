ЗАМАНА - Около 600 000 рублей алиментов выплатил житель Дагестана под угрозой уголовного наказания

Около 600 000 рублей алиментов выплатил житель Дагестана под угрозой уголовного наказания

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07 декабря, 2022. Среда 15:24
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Около 600 000 рублей алиментов выплатил житель Дагестана под угрозой уголовного наказания

Угроза уголовной ответственности заставила махачкалинца выплатить примерно 600 000 рублей долга по алиментам двум своим несовершеннолетним дочкам, информирует пресс-служба УФССП по республике.

Около 600 000 рублей алиментов выплатил житель Дагестана под угрозой уголовного наказания

Как заявляет ведомство, на основании судебного решения гражданин должен был выплачивать на содержание двоих несовершеннолетних детей сумму, равную прожиточному минимуму. Но данное решение он не исполнил.

В качестве принудительных мер исполнения мужчина был привлечен к административной ответственности – 50 часов обязательных работ. Но и такая мера не оказала должного влияния на гражданина. «В связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес указ о возбуждении уголовного дела. Угроза настоящего срока заставила махачкалинца вспомнить о своих детях и выплатить всю сумму задолженности – это примерно 600 000 рублей», – сообщила Служба судебных приставов.

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