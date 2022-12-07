Около 600 000 рублей алиментов выплатил житель Дагестана под угрозой уголовного наказания

Как заявляет ведомство, на основании судебного решения гражданин должен был выплачивать на содержание двоих несовершеннолетних детей сумму, равную прожиточному минимуму. Но данное решение он не исполнил.

В качестве принудительных мер исполнения мужчина был привлечен к административной ответственности – 50 часов обязательных работ. Но и такая мера не оказала должного влияния на гражданина. «В связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес указ о возбуждении уголовного дела. Угроза настоящего срока заставила махачкалинца вспомнить о своих детях и выплатить всю сумму задолженности – это примерно 600 000 рублей», – сообщила Служба судебных приставов.

