В Дербентском районе нелегально вырубили деревья на 2 млн рублей при ремонте автодороги

Природоохранная прокуратура передала в следственный орган сведения по факту нелегальной рубки деревьев, осуществленной в процессе ремонта автомобильной дороги, информирует пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

«Выявлено, что при проведении ремонта федеральной автодороги Р-217 “Кавказ” ООО “Строительное управление-43” совершило рубку примерно 40 зеленых насаждений (дуб черешчатый, акация белая, тополь белый) в отсутствие соответствующего разрешения Минприроды Дагестана. Ущерб, причиненный нелегальной рубкой зеленому фонду Дербентского района, составил более 2 миллионов рублей», – сообщает ведомство.

Стоит заметить, что материалы проверки по факту незаконной рубки деревьев переданы в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 260 УК России (нелегальная рубка лесных насаждений).