ЗАМАНА - Бывший начальник энергокомпании Дагестана осужден за хищение 2,6 млн рублей

Бывший начальник энергокомпании Дагестана осужден за хищение 2,6 млн рублей

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07 декабря, 2022. Среда 10:50
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Бывший начальник энергокомпании Дагестана осужден за хищение 2,6 млн рублей

Советским районным судом Махачкалы приговорен к 3 годам лишения свободы условно бывший начальник энергокомпании "Дагэнерго" Муртазали Гитинасулов за кражу 2,6 млн рублей, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Верховного Суда республики.

Бывший начальник энергокомпании Дагестана осужден за хищение 2,6 млн рублей

"Провозглашен приговор в отношении Гитинасулова М. М., который обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК России "Мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере". <…> Суд посчитал, что его исправление возможно без изоляции от общества и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", — заявляет пресс-служба.

По информации следствия, Гитинасулов в 2012 году, будучи руководителей энергокомпании, продумал преступный план для кражи денег, направленных на ремонт высоковольтных линий в Цумадинском районе республики в рамках инвестпрограммы. Для реализации плана он привлек иных граждан, в числе которых подрядная строительная организация. В 2013 году подрядчик осуществил часть работы, предусмотренной договором, при этом часть из них на сумму 2,6 млн рублей осталась невыполненной.

Уточняют, что Гитинасулов полностью признает свою вину. Также он присужден к взысканию 1,3 млн рублей в пользу корпорации "Россети Северный Кавказ". 

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