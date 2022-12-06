Установлено, что Кадивов И.Г. в феврале 2022 года на своей странице в одной из социальных сетей разместил материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Суд приговорил Кадивова И.Г. к лишению свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев, с запретом заниматься деятельностью, которая связана с администрированием интернет-сайтов сроком на 1 год и 6 месяцев.
25.11.2022 приговор суда вступил в законную силу.
За указанное преступление законом предусмотрена уголовная ответственность, в виде лишения свободы сроком до 5 лет.