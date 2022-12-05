В Бабаюртовском районе водительница выехала на встречку, есть погибшие

3 человека скончались в аварии в Бабаюртовском районе, информирует пресс-служба МВД по региону.

ДТП случилось 5 декабря на 355-ом км автомобильной дороги «Астрахань – Махачкала» в Бабаюртовском районе.

«31-летняя женщина, находясь за рулем “Kia Rio»”, при совершении обгона выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и врезалась в “LADA Priora”, которым управлял 54-летний местный житель», – сообщает ведомство.

В результате аварии водители обоих автомобилей и пассажирка «LADA Priora», 26-летняя девушка, от полученных травм погибли на месте инцидента.

По данной трагедии собран материал для принятия процессуального решения.