Махачкалинец предстанет перед судом за покушение на убийство

Перед судом ответит 44-летний махачкалинец по обвинению в покушении на убийство, информирует пресс-служба Следственного комитета Дагестана.

Как показывает следствие, 11 августа этого года на улице Магомедтагирова Кировского района Махачкалы преступник с целью умышленного причинения смерти на почве неприязненных отношений нанес жертве имевшимся при себе бритвенным лезвием не менее 3-х резаных ран в область его головы и шеи.

Однако цель обвиняемого, направленная на умышленное причинение смерти человеку, не была выполнена до конца из-за вмешательства других граждан.

«Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», – отмечает ведомство.