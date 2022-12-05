ЗАМАНА - Махачкалинец предстанет перед судом за покушение на убийство

Махачкалинец предстанет перед судом за покушение на убийство

Автор
05 декабря, 2022. Понедельник 14:47
|||
Махачкалинец предстанет перед судом за покушение на убийство

Перед судом ответит 44-летний махачкалинец по обвинению в покушении на убийство, информирует пресс-служба Следственного комитета Дагестана.

Махачкалинец предстанет перед судом за покушение на убийство

Как показывает следствие, 11 августа этого года на улице Магомедтагирова Кировского района Махачкалы преступник с целью умышленного причинения смерти на почве неприязненных отношений нанес жертве имевшимся при себе бритвенным лезвием не менее 3-х резаных ран в область его головы и шеи.

Однако цель обвиняемого, направленная на умышленное причинение смерти человеку, не была выполнена до конца из-за вмешательства других граждан.

«Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», – отмечает ведомство.

Прочитано 4 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top