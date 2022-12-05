ЗАМАНА - Махачкалинская полиция задержала подозреваемого в мошенничестве при продаже автомобиля

Махачкалинская полиция задержала подозреваемого в мошенничестве при продаже автомобиля

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05 декабря, 2022. Понедельник 13:14
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Махачкалинская полиция задержала подозреваемого в мошенничестве при продаже автомобиля

Полиция Махачкалы задержала 35-летнего жителя Вологодской области по подозрению в мошенничестве, информирует пресс-служба МВД по республике.

Махачкалинская полиция задержала подозреваемого в мошенничестве при продаже автомобиля

Выявлено, что подозреваемый в конце осени этого года по телефону посредством сайта продаж обманным путем завладел деньгами в сумме более 1 млн рублей у 33-летнего махачкалинца.

Гражданин в поступке признался и сообщил, что с одного из сайтов скопировал объявление о продаже автомобиля и выложил его на другом портале, но уже со своими контактами.

Покупатель, не догадываясь о намерениях преступника, перевел на его карту средства, после чего задержанный прекратил выходить на связь.

По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения, уточняет ведомство.    

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