Махачкалинская полиция задержала подозреваемого в мошенничестве при продаже автомобиля

Полиция Махачкалы задержала 35-летнего жителя Вологодской области по подозрению в мошенничестве, информирует пресс-служба МВД по республике.

Выявлено, что подозреваемый в конце осени этого года по телефону посредством сайта продаж обманным путем завладел деньгами в сумме более 1 млн рублей у 33-летнего махачкалинца.

Гражданин в поступке признался и сообщил, что с одного из сайтов скопировал объявление о продаже автомобиля и выложил его на другом портале, но уже со своими контактами.

Покупатель, не догадываясь о намерениях преступника, перевел на его карту средства, после чего задержанный прекратил выходить на связь.

По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения, уточняет ведомство.