Житель Дагестана уличен в мошенничестве на сумму более 3 млн рублей

По сведениям ведомства, в полицию Каякентского района заявил 49-летний гражданин. Он сообщил, в августе этого года 31-летний мужчина из Карабудахкента обманным путем завладел металлическими стойками в количестве 1 907 штук, на общую сумму 3 051 200 рублей.

«Подозреваемого доставили в полицию. Он признался, что в интернете нашел объявление об аренде строительных конструкций. Позвонив хозяину, мужчина в разные дни частями забирал у него стойки, но использовал их не по назначению, а продал другому человеку. Свой поступок он объясняет финансовыми сложностями, которые планировал решить за счет вырученных от продажи средств», – рассказали в МВД.

Подозреваемый задержан. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по статье 159 УК России (мошенничество). Опалубки не изъяты.