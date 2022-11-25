ЗАМАНА - Более 500 бутылок контрафактной водки полиция изъяла у жительницы Дербента

Более 500 бутылок контрафактной водки полиция изъяла у жительницы Дербента

Автор
25 ноября, 2022. Пятница 13:53
|||
Более 500 бутылок контрафактной водки полиция изъяла у жительницы Дербента

В доме 56-летней женщины из Дербента было выявлено и изъято 43 ящика немаркированной алкогольной продукции, информирует пресс-служба МВД по республике.

Более 500 бутылок контрафактной водки полиция изъяла у жительницы Дербента

Как сообщают, женщина продала в своем магазине условному покупателю одну бутылку водки без специальных федеральных марок акцизного сбора, которые не отвечали требованиям ГОСТа.  

«В процессе осмотра частного жилья, в котором находится магазин, в одной из комнат, использующейся под хранилище, стояло 43 ящика аналогичной алкогольной продукции. Женщина призналась, что более 500 бутылок с жидкостью хранилось для последующей продажи», – заявляет ведомство.

Собранный полицией материал передан по подследственности в СУ СК России по региону.

Прочитано 6 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top