Как сообщают, женщина продала в своем магазине условному покупателю одну бутылку водки без специальных федеральных марок акцизного сбора, которые не отвечали требованиям ГОСТа.
«В процессе осмотра частного жилья, в котором находится магазин, в одной из комнат, использующейся под хранилище, стояло 43 ящика аналогичной алкогольной продукции. Женщина призналась, что более 500 бутылок с жидкостью хранилось для последующей продажи», – заявляет ведомство.
Собранный полицией материал передан по подследственности в СУ СК России по региону.