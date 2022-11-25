Более 500 бутылок контрафактной водки полиция изъяла у жительницы Дербента

В доме 56-летней женщины из Дербента было выявлено и изъято 43 ящика немаркированной алкогольной продукции, информирует пресс-служба МВД по республике.

Как сообщают, женщина продала в своем магазине условному покупателю одну бутылку водки без специальных федеральных марок акцизного сбора, которые не отвечали требованиям ГОСТа.

«В процессе осмотра частного жилья, в котором находится магазин, в одной из комнат, использующейся под хранилище, стояло 43 ящика аналогичной алкогольной продукции. Женщина призналась, что более 500 бутылок с жидкостью хранилось для последующей продажи», – заявляет ведомство.

Собранный полицией материал передан по подследственности в СУ СК России по региону.