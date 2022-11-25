ЗАМАНА - Семья из Дербента переехала в благоустроенную квартиру после помощи приставов

Семья из Дербента переехала в благоустроенную квартиру после помощи приставов

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25 ноября, 2022. Пятница 13:15
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Семья из Дербента переехала в благоустроенную квартиру после помощи приставов

Судебные приставы Дагестана помогли многодетной семье из Дербента переехать в благоустроенную квартиру, информирует пресс-служба УФССП по республике.

Семья из Дербента переехала в благоустроенную квартиру после помощи приставов

Так как собственная квартира была признана непригодной для постоянной жизни в ней, жительница Дербента заявила в городской суд с исковым заявлением о предоставлении ее семье жилья. Ответчиком стала городская администрация. Дербентский городской суд иск женщины удовлетворил.

На основании этого решения было возбуждено исполнительное производство, но администрация города медлила с выполнением данного требования. «В рамках исполнения производств должностные лица местного самоуправления были привлечены к ответственности по статье 315 УК России (неисполнение решения суда), угроза уголовной ответственности побудила их подписать с жительницей контракт о найме жилого помещения, пребывающего в муниципальной собственности», – уточнила служба судебных приставов.

Также администрация города обязана выплатить 50 000 рублей исполнительного сбора за медлительность с выполнением судебного решения.

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