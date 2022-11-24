ЗАМАНА - В 3-х труднодоступных районах Дагестана загорелась сухая трава

В 3-х труднодоступных районах Дагестана загорелась сухая трава

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24 ноября, 2022. Четверг 10:15
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В 3-х труднодоступных районах Дагестана загорелась сухая трава

В среду, 23 ноября, сухая трава загорелась на склонах гор в трех труднодоступных районах Дагестана. Общая площадь огня составляла более 1000 кв. м, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главного управления МЧС по региону.

В 3-х труднодоступных районах Дагестана загорелась сухая трава

"В 5-6 км от села Большой Гоцатль [происходит] горение сухой травы и кустарников на склоне горы в труднодоступной местности. <…> В 3 км от села Нижний Колоб - горение и тление сухой травы на склоне горы в труднодоступной местности на площади 200 кв. м. <…> В 3 км от села Акнада - горение сухой травы и кустарников на склоне горы в труднодоступной местности. <…> На момент 19:00 площадь огня составляла 800 квадратных метров",- заявляет МЧС.

Уточняется, что возгорание не представляло никакой угрозы прилегающим населенным пунктам и лесу.

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