Дагестанские судприставы приостановили работу заправок, работающих без лицензии

По сведениям ведомства, на основании решения Левашинского районного суда судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении индивидуальных предпринимателей, осуществлявших работу по реализации газомоторного топлива без документов на использование взрывоопасных производственных объектов.

«Неоднократные предупреждения о необходимости выполнить решения суда предпринимателями игнорировались, в связи с чем судебные приставы прибыли на объекты и приостановили их работу, продолжить которую те смогут только в том случае, когда получат соответствующие лицензии», – уточнили в Управлении ФССП республики.