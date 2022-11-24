ЗАМАНА - Дагестанские судприставы приостановили работу заправок, работающих без лицензии

Дагестанские судприставы приостановили работу заправок, работающих без лицензии

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24 ноября, 2022. Четверг 09:18
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Дагестанские судприставы приостановили работу заправок, работающих без лицензии

Судебными приставами Левашинского района приостановлена деятельность заправочных станций, работавших без лицензии, информирует пресс-служба УФССП по Дагестану.

Дагестанские судприставы приостановили работу заправок, работающих без лицензии

По сведениям ведомства, на основании решения Левашинского районного суда судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении индивидуальных предпринимателей, осуществлявших работу по реализации газомоторного топлива без документов на использование взрывоопасных производственных объектов.

«Неоднократные предупреждения о необходимости выполнить решения суда предпринимателями игнорировались, в связи с чем судебные приставы прибыли на объекты и приостановили их работу, продолжить которую те смогут только в том случае, когда получат соответствующие лицензии», – уточнили в Управлении ФССП республики.

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