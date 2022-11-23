ЗАМАНА - Братья из Дагестана будут осуждены за фальшивомонетничество

Братья из Дагестана будут осуждены за фальшивомонетничество

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23 ноября, 2022. Среда 16:14
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Братья из Дагестана будут осуждены за фальшивомонетничество

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ахмеда и Арсена Исаевых, Александра Лемясова, Владимира Мардияна и Ашота Косяна. Их обвиняют в изготовлении и сбыте поддельных денег в крупном размере, информирует пресс-служба ведомства.

Братья из Дагестана будут осуждены за фальшивомонетничество

Арсену Исаеву также инкриминируются незаконная покупка, хранение и перевозка двух пистолетов и боеприпасов к ним.

Как считает следствие, с июня 2018 года по ноябрь 2020 года в Махачкале братья Исаевы с неустановленными лицами сформировали организованную группировку, в составе которой изготовили для дальнейшего сбыта поддельные банковские билеты Банка России в количестве 2544 штуки номиналом 1000 рублей и 222 штуки номиналом 5 000 рублей.

В тот же период времени Арсен Исаев привлек в организованную группировку Лемясова, Косяна, Мардияна и неустановленных граждан, которым поручил сбыт поддельных денег.

Все обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Махачкалы.

В отношении неустановленных лиц предварительное следствие будет продолжаться, уточняет Генеральная прокуратура России.

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