Арсену Исаеву также инкриминируются незаконная покупка, хранение и перевозка двух пистолетов и боеприпасов к ним.
Как считает следствие, с июня 2018 года по ноябрь 2020 года в Махачкале братья Исаевы с неустановленными лицами сформировали организованную группировку, в составе которой изготовили для дальнейшего сбыта поддельные банковские билеты Банка России в количестве 2544 штуки номиналом 1000 рублей и 222 штуки номиналом 5 000 рублей.
В тот же период времени Арсен Исаев привлек в организованную группировку Лемясова, Косяна, Мардияна и неустановленных граждан, которым поручил сбыт поддельных денег.
Все обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Махачкалы.
В отношении неустановленных лиц предварительное следствие будет продолжаться, уточняет Генеральная прокуратура России.