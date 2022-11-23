ЗАМАНА - Предполагаемого закладчика со 100 дозами мефедрона поймала полиция в Махачкале

Предполагаемого закладчика со 100 дозами мефедрона поймала полиция в Махачкале

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23 ноября, 2022. Среда 11:16
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Предполагаемого закладчика со 100 дозами мефедрона поймала полиция в Махачкале

Полиция задержала в Махачкале 19-летнего жителя Шамильского района с крупной партией наркотиков, информирует пресс-служба республиканского МВД.

Предполагаемого закладчика со 100 дозами мефедрона поймала полиция в Махачкале

Парень был пойман в Кировском районе Махачкалы работниками патрульно-постовой службы. При личном досмотре у юноши было обнаружено 25 свертков с порошкообразным веществом. Результат осуществленной экспертизы выявил, что изъятым средством является «мефедрон», около 100 средних разовых доз.

Задержанный признался, что на сайте объявлений вышел на куратора, по инструкциям которого отыскал партию наркотиков и сделал закладки по разным адресам на территории города Махачкала.

«По признакам преступления возбуждено уголовное дело по статье 228 УК России (Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств). Расследование будет продолжено», – заявляет ведомство.

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