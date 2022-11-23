ЗАМАНА - В Карабудахкентском районе микроавтобус с пассажирами опрокинулся в кювет, идет проверка

В Карабудахкентском районе микроавтобус с пассажирами опрокинулся в кювет, идет проверка

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23 ноября, 2022. Среда 08:05
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В Карабудахкентском районе микроавтобус с пассажирами опрокинулся в кювет, идет проверка

Авария случилась вчера, 22 ноября, в Карабудахкентском районе. В результате опрокидывания в кювет пассажирской ГАЗели несколько человек получили лёгкие травмы, информирует пресс-служба надзорного органа.

В Карабудахкентском районе микроавтобус с пассажирами опрокинулся в кювет, идет проверка

«По предварительным сведениям, водитель пассажирского микроавтобуса «ГАЗель» не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в кювет. В результате аварии несколько пассажиров получили легкие травмы», — уточняет ведомство. По данному инциденту прокуратурой региона организована проверка, в ходе которой будет оценено соблюдение требований законодательства об организации пассажирских перевозок.

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