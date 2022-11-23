В Карабудахкентском районе микроавтобус с пассажирами опрокинулся в кювет, идет проверка

Автор Дарья |||

Авария случилась вчера, 22 ноября, в Карабудахкентском районе. В результате опрокидывания в кювет пассажирской ГАЗели несколько человек получили лёгкие травмы, информирует пресс-служба надзорного органа.