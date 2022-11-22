ЗАМАНА - В Дагестане обнаружена незаконная свалка площадью 3 000 квадратных метров

В Дагестане обнаружена незаконная свалка площадью 3 000 квадратных метров

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22 ноября, 2022. Вторник 16:17
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В Дагестане обнаружена незаконная свалка площадью 3 000 квадратных метров

Государственные инспекторы Кавказского межрегионального Управления Россельхознадзора на территории Бабаюртовского район обнаружили нелегальную свалку.

В Дагестане обнаружена незаконная свалка площадью 3 000 квадратных метров

По сведениям республиканского управления Россельхознадзора, еще один факт незаконного скопления твердых бытовых отходов (ТБО) площадью около 3 000 квадратных метров зафиксирован на землях сельхозназначения.

Госинспекторы по данному факту составили акт обследования, после чего отобрали пробы для передачи на исследование в Северо-Кавказскую межрегиональную ветеринарную лабораторию.

Кроме того, правообладателю земельного участка – руководству села Адиль-Янгиюрт – выдано предостережение об устранении незаконной мусорной свалки.

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