В Дагестане обнаружена незаконная свалка площадью 3 000 квадратных метров

По сведениям республиканского управления Россельхознадзора, еще один факт незаконного скопления твердых бытовых отходов (ТБО) площадью около 3 000 квадратных метров зафиксирован на землях сельхозназначения.

Госинспекторы по данному факту составили акт обследования, после чего отобрали пробы для передачи на исследование в Северо-Кавказскую межрегиональную ветеринарную лабораторию.

Кроме того, правообладателю земельного участка – руководству села Адиль-Янгиюрт – выдано предостережение об устранении незаконной мусорной свалки.