Дагестанские судебные приставы помогли матери вернуть сына

По сведениям ведомства, суд обязал гражданина А. выплачивать алименты и передать малолетнего сына экс-супруге. Однако отец это решение суда добровольно не исполнил и мешал передаче сына экс-жене. Матери ребенка пришлось прибегнуть к помощи Службы судебных приставов для принудительного исполнения решения суда.

«Судебный пристав прибыл по месту регистрации ответчика, предупредил мужчину, что в случае отказа передать мальчика матери ему грозит привлечение к административной ответственности, с него будет взыскан исполнительный сбор, а также применение иных мер – ограничение в специальных правах, права на выезд за пределы России и так далее.», – сообщает УФССП республики.

После принятых судебным приставом мер отец передал сына бывшей жене, что послужило основанием для завершения исполнительного производства.