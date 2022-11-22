ЗАМАНА - Дагестанские судебные приставы помогли матери вернуть сына

Дагестанские судебные приставы помогли матери вернуть сына

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22 ноября, 2022. Вторник 13:14
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Дагестанские судебные приставы помогли матери вернуть сына

Вмешательство судебных приставов помогло матери воссоединиться с ребенком, информирует пресс-служба регионального УФССП.

Дагестанские судебные приставы помогли матери вернуть сына

По сведениям ведомства, суд обязал гражданина А. выплачивать алименты и передать малолетнего сына экс-супруге. Однако отец это решение суда добровольно не исполнил и мешал передаче сына экс-жене. Матери ребенка пришлось прибегнуть к помощи Службы судебных приставов для принудительного исполнения решения суда.

«Судебный пристав прибыл по месту регистрации ответчика, предупредил мужчину, что в случае отказа передать мальчика матери ему грозит привлечение к административной ответственности, с него будет взыскан исполнительный сбор, а также применение иных мер – ограничение в специальных правах, права на выезд за пределы России и так далее.», – сообщает УФССП республики.

После принятых судебным приставом мер отец передал сына бывшей жене, что послужило основанием для завершения исполнительного производства.

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