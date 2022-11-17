В Карабудахкентском районе произошло ДТП, есть жертвы

Накануне в Карабудахкентском районе случилась авария, в которой скончался один человек и двое получили травмы, информирует пресс-служба МВД республики.

ДТП произошло на 15-ом км автомобильной дороги «Манас – Сергокала – Первомайское». 61-летний водитель, находясь за рулем «Форд Фокус», не справился с управлением, из-за чего выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ 2109», которым управлял 24-летний парень. «В результате аварии водитель "Форд Фокус" от полученных травм умер на месте инцидента. Водитель “ВАЗ 2109” и 6-летний пассажир автомобиля “Форд Фокус” с различными повреждениями поступили в ЦРБ села Карабудахкент. Собран материал для принятия процессуального решения», – уточняет МВД.