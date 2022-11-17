Бастрыкин поручил выявить обстоятельств смерти малыша в Дагестане после лечения у знахарей

Информируют, что ребёнок из Хасавюртовского района случайно опрокинул на себя чайник и получил ожоги, с которыми был доставлен в больницу. Спустя какое-то время родители мальчика отказались от стационарного лечения и отвели ребенка к знахарям, которые использовали методы народного лечения. Через несколько дней состояние их сына ухудшилось, после чего он скончался.

«Руководителем ведомства дано поручение главе СУ СК России по Дагестану Дмитрию Беляеву определить все причины и условия, приведшие к смерти мальчика, а также принять меры к проверке полноты и качества оказания ему медицинской помощи», — подчеркнули в СК России.